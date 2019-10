A22, premi per gli automobilisti attenti ai limiti

Iniziativa per promuovere progetto di velocità dinamica

NordEst – L’Autostrada del Brennero Spa lancia un concorso per premiare gli automobilisti più diligenti.

L’iniziativa si propone di promuovere l’applicazione “Shelly”, studiata per aiutare gli utenti dell’autostrada a familiarizzare con il progetto “BrennerLec”, la sperimentazione di gestione dinamica della velocità per ridurre l’inquinamento e aumentare la sicurezza di chi viaggia.

La nuova versione dell’applicazione è in grado di avvisare l’utente, con un messaggio vocale, del suo ingresso nell’area interessata dalla sperimentazione, e di assegnargli un punteggio in base alla velocità rilevata. La competizione, al via dal 15 novembre tra i caselli di Egna Ora e San Michele, in entrambe le carreggiate, è riservata ai mezzi leggeri.

Chi si dimostrerà più attento ai limiti potrà vincere una bicicletta elettrica del valore di 2.500 euro, oppure monopattini elettrici, zaini da montagna, carte regalo di Trenitalia.