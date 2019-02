A22 più sicura con traffico limitato: vertice congiunto per il futuro della viabilità di confine

Connect on Linked in

Superato il limite di veicoli sull’autostrada, accesso cadenzato

NordEst – Oltre a ribadire la necessità di politiche concrete per spostare il traffico pesante dalla strada alla rotaia, i rappresentanti dell’Euregio riuniti a Bolzano nel pomeriggio di venerdì hanno concordato un sistema di dosaggio del traffico per una maggiore sicurezza sull’autobrennero.

“Si pensa – ha detto il governatore Arno Kompatscher – ad un sistema che permetta di stabilire un limite massimo d’accesso ai veicoli sull’A22. Qualora questo limite venisse superato, scatterebbe un blocco all’accesso che consentirebbe di immettersi in autostrada in modo cadenzato, al ritmo di un veicolo ogni due minuti.

In tal caso non si formerebbero code e il traffico potrebbe scorrere, permettendo ai mezzi di soccorso di circolare. Il dosaggio dovrebbe avvenire già in pianura padana”, ha chiarito Kompatscher.

La vice-presidente del Tirolo Ingrid Felipe ha aggiunto che “l’infrastruttura ha raggiunto i propri limiti”. Il governatore Maurizio Fugatti ha ribadito la necessità di una maggiore collaborazione tra i soggetti coinvolti.

Fugatti: “Investire su terza corsia e più merci su rotaia”

“Sull’A22 dobbiamo fare la concessione a breve e ci stiamo lavorando. È necessaria per fare investimenti anche pensando ad una possibile terza corsia. Ma è importantissimo anche per lo spostamento del traffico pesante da gomma su rotaia. Sono d’accordo con quanto ha detto pochi giorni fa il presidente Kompatscher. Più merci spostiamo su rotaia meglio è”, ha ribadito il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, a proposito dell’Autobrennero.

“Serve anche – ha aggiunto Fugatti – un’interlocuzione con Tirolo e Austria. Sul ricorso presentato contro la delibera del Cipe so che ci sono altri soci che stanno valutando”.

