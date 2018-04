A22, nuova piazzola elisoccorso inaugurata a Salorno

Connect on Linked in

Per interventi di emergenza in volo diurno

Bolzano – È stata inaugurata la nuova piazzola da adibirsi al servizio di elisoccorso, in corrispondenza del km 113+568, all’altezza di Salorno, in carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero. La struttura permetterà l’atterraggio e il decollo di elicotteri per interventi di emergenza in volo diurno.

“Abbiamo voluto realizzare questo progetto – ha affermato l’amministratore delegato, Walter Pardatscher – per migliorare ancora di più la gestione delle emergenze e garantire in questo modo agli utenti autostradali e non solo, standard di sicurezza e tempi di gestione delle emergenze ancora più efficienti”.

L’elisuperficie è raggiungibile sia in direzione sud che in direzione nord da una strada di accesso presidiata da un cancello. Un terzo accesso all’area permette l’ingresso dall’uscita di emergenza della barriera antirumore, in caso di emergenza in autostrada con necessità di trasporto persone o feriti nella piazzola di atterraggio.