A22, Tir polacco semina il panico fra Egna e Bolzano: alla guida dopo aver bevuto una bottiglia di vodka, camionista fermato

La polizia stradale avvisata dagli automobilisti preoccupati. Un tir con targa polacca semina il panico fra Egna e Bolzano e poi si ferma bloccando il traffico

NordEst – Ritiro della patente e multa per guida in stato di ebbrezza per il conducente di un mezzo pesante con targa polacca fermato sull’A22 dalla polizia stradale con una bottiglia di vodka vuota nell’abitacolo ed un tasso alcolemico di 2,93 grammi su litro.

Ad avvisare il Centro operativo autostradale di Trento sono state le numerose chiamate degli automobilisti, che hanno chiamato segnalando un autoarticolato che procedeva pericolosamente lungo l’autostrada del Brennero, in direzione Nord, nel tratto tra i caselli autostradali tra Egna e Bolzano Sud, sbandando vistosamente e impegnando tutte le corsie di marcia, anche quella d’emergenza.

L’uomo, in evidente stato di alterazione alcoolica, è stato fatto scendere con fatica dal mezzo mentre il mezzo pesante è stato spostato al fine di liberare la carreggiata e la circolazione stradale. Visitato dal personale medico per gli accertamenti sanitari del caso, l’uomo aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 2,93 grammi su litro.