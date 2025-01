A22, Fugatti e Kompatscher: “Progetto dei territori”. Salvini: impegno anche su Brennero e Passante Trento

Procedura di un anno per la concessione da mezzo secolo. Ministro Salvini: “Speriamo che su A22 Ue non abbia niente da eccepire. E’ uno dei temi prioritari”

NordEst – “La pubblicazione dell’avviso del bando per la concessione di A22 da parte del Ministero è un passo fondamentale per costruire il futuro dei nostri territori e della mobilità sull’asse del Brennero”. A ribadirlo con piena convinzione i presidenti della Province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher nel corso della conferenza stampa tenutasi il 3 gennaio al Municipio di Salorno.

Il luogo “ponte” per eccellenza che unisce territorialmente le due province di Trento e Bolzano. In questi anni hanno costruito un percorso comune, sviluppando un progetto che punta ad essere innovativo e sostenibile, trasformando l’A22 nel primo corridoio verde in Europa. Alla conferenza stampa ha partecipato, in videoconferenza, anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, presenti anche il sindaco di Salorno, Roland Lazzeri e i rappresentanti degli azionisti pubblici di Autostrada del Brennero spa. L’occasione é stata propizia per illustrare i contenuti più significativi del progetto presentato dalla Società Autobrennero e le future opere che si potranno realizzare una volta che la concessione, cinquantennale, verrà assegnata dal Ministero competente.

I presidenti delle due Province autonome, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, si sono detti fiduciosi sulla futura assegnazione della concessione, evidenziando l’importanza di avere costruito, negli ultimi anni, un lavoro di rete prezioso per porre le basi dell’autostrada del futuro. “Ora la concentrazione è massima per arrivare all’ultimo miglio: la concessione cinquantennale. Questo rappresenta anche il punto di partenza per realizzare l’autostrada del futuro, grazie al piano di investimenti da 9,2 miliardi di euro. Sarà un’infrastruttura innovativa, sicura e sostenibile, con una forte spinta all’intermodalità, al servizio della connettività lungo l’asse del Brennero, una vera e propria spina dorsale per la mobilità e l’economia europea” così il presidente trentino Maurizio Fugatti, che ha sottolineato la valenza simbolica dell’incontro di Salorno per sancire l’unità dei territori su una partita strategica, sia a livello regionale che di tutto l’asse da Modena al Brennero.

“Il lavoro di squadra che ci ha portato a questo risultato, l’approvazione del bando, certamente continuerà per le prossime tappe – ha continuato Fugatti –. A22 saprà dire la propria in questa fase di gara. Ringrazio quindi tutti coloro che si sono impegnati in questo percorso, che è stato lungo e ha richiesto interlocuzioni con i diversi governi per chiudere partite complesse a partire dagli extraprofitti. Tutto questo ci ha confermato quanto sia decisiva l’unione territoriale che si è manifestata e che mi auguro possa servire su tutte le tematiche che ci riguardano”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente della regione Trentino-Alto Adige e della provincia di Bolzano Arno Kompatscher, che ha illustrato i tratti principali degli investimenti del progetto elaborato da Autobrennero. “Il bando rappresenta un traguardo importante per i nostri territori. Il progetto che abbiamo elaborato contiene i punti fondamentali che erano stati richiesti. Il modello che proponiamo vuole portare benefici alla nostra economi e ai nostri territori, puntando sulla tutela dell’ambiente.

Abbiamo elaborato una visione comune, che parte dalla logica di un corridoio verde dedicato alla mobilità, in grado di gestire il traffico su gomma e ferro in chiave sostenibile. Gli investimenti non riguardano solo la manutenzione, ma riguardano tanti aspetti cari ai nostri territori, come ad esempio l’utilizzo della corsia dinamica, ma anche risorse da impiegare nella gestione del traffico sostenibile, la manutenzione straordinaria e l’intermodalità. Siamo sicuri che A22 avrà tutti i requisiti per avere voce in capitolo: per noi motivo questo progetto è motivo di grande soddisfazione”, ha detto il presidente Kompatscher.

La pubblicazione del bando sulla A22. E’ un passaggio di fondamentale importanza, questo il messaggio del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Come Ministero, ha precisato, siamo disponibili ad affrontare le varie problematiche del traffico sui diversi territori. Il tema dell’A22 è sempre stato un tema prioritario sul tavolo del Governo, nonostante la sua complessità dal punto di vista economico e giuridico. Il progetto dell’A22 ha ricadute importanti anche su altri territori, perché significa garantire investimenti anche al di fuori delle province di Trento e Bolzano.

Green corridor e investimenti. Il progetto comune elaborato dalle Province di Trento e Bolzano punta a creare un’ innovativa logica di corridoio fondati su 15 definiti obiettivi chiave, come, ad esempio, la transizione ecologica e la digitalizzazione. L’obiettivo comune è quello di creare le condizioni affinché il nastro autostradale si trasformi, nel tempo, in una sorta di città lineare. Nel complesso il piano di investimenti ammonta ad un totale di 9.146.764.501,76 euro. Sono dieci gli ambiti di progetto individuati. Tra di essi figurano La realizzazione della terza corsia dell’autostrada del Brennero da Verona all’intersezione con l’A1, come risposta concreta all’incremento del traffico, soprattutto turistico. Altri passaggi programmatici riguardano la creazione di una terza corsia dinamica, da Bolzano a Verona, che renda possibile l’utilizzo della corsia più a destra della carreggiata come regolare corsia di marcia. Nei capitoli di investimento, inoltre, figurano la creazione di 15 sovrappassi autostradali, la realizzazione di numerose barriere fonoassorbenti lungo tutto l’asse autostradale, centri di assistenza autostradale.

Altri punti rilevanti sono la creazione di un piano di mobilità sostenibile e servizi di digitalizzazione a supporto, idrogeno, fotovoltaico, segnalazione piazzole, digitalizzazione, sulla tratta Brennero-Bolzano sud, oltre a iniziative incentrate sull’intermodalità. Per garantire l’esecuzione degli interventi, le province di Trento e Bolzano hanno previsto la costituzione di apposito fondo di accumulo, denominato “fondo infrastrutture territoriali” ove far confluire impegni per un importo complessivo di euro 1.300.000.000,00 euro, di cui 1.000.000.000,00 riguardano investimenti a favore di interventi di miglioramento della viabilità ordinaria funzionali all’asse autostradale.

Brennero e Passante di Trento

Il ministro Salvini, ha ricordato una prima call con il nuovo ministro dei trasporti della Francia Clément Beaune, “perché oltre al collo di bottiglia del Brennero ci sono anche i problemi che riguardano i valichi e i trafori del Bianco, del San Gottardo e del Frejus”.

Tra le priorità, Salvini ha citato anche il passante di Trento, oltre all’A22, “sperando che a Bruxelles nessuno abbia niente da eccepire, perché qualsiasi cosa venga firmata fra Trento, Bolzano, Roma, Milano, Palermo, Catania e Torino poi ovviamente se non ha la bollinatura dei signori di Bruxelles, qualche problema potrà averlo, però sono fiducioso e ottimista”.

