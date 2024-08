A22, Finanza sequestra 27 mila litri di gasolio di contrabbando

Posted on

Ultima settimana per superare il test ed iscriversi al corso che partirà anche a Primiero. Una importante novità per la valle che vede già i primi iscritti Primiero (Trento) – Sai che è possibile frequentare il corso di Laurea in Gestione Aziendale dell’Università di Trento a Primiero, in orario pomeridiano e serale? Non perdere questa […]