A22: dal primo gennaio pedaggi +1,67%

‘Dopo tre anni di blocco, non dipende da Autobrennero’

NordEst – Dal primo gennaio entrano in vigore le nuove tariffe 2018 per i pedaggi sull’Autostrada del Brennero con aumenti pari all’1,67%.

“L’adeguamento avviene dopo tre anni di blocco e secondo le direttive nazionali e non dipende direttamente da Autobrennero”, precisa la società sottolineando come “la nuova tariffa chilometrica unitaria viene moltiplicata per i chilometri delle varie percorrenze e maggiorata dell’Iva. Il valore così ottenuto è arrotondato in eccesso o per difetto ai 10 centesimi di euro.

Per questo motivo, alcune tratte addirittura non subiscono aumenti di pedaggio”. Per il calcolo dettagliato e aggiornato delle diverse tratte di A22 e tipologie di mezzo si può consultare la sezione “Calcola pedaggio” sul sito www.autobrennero.it.