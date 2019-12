A22, corsia dinamica fra Trento e Rovereto

Posted on

Nuove importanti tutele per i lavori socialmente utili Trento – Riceveranno 116 euro in più in busta paga, con una crescita reale del potere d’acquisto del lavoratore; iscrizione al fondo sanitario integrativo Sanifonds, tenendo conto della specificità dei beneficiari; riconoscimento del godimento del diritto alle ferie retribuite: sono questi i punti qualificanti l’intesa collettiva siglata […]