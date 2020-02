A22, Bmw con targa nascosta al casello: tre rapinatori rubano incassi

Tre malviventi hanno sottratto l’incasso del casello di Nogarole Rocca (Verona), lungo l’autostrada A22 del Brennero

NordEst – I tre sono scesi dall’auto davanti al casello quindi hanno distrutto la cassa continua con l’utilizzo di arnesi da scasso, rubando migliaia di euro.

Sulla vicenda indaga la Polizia stradale. La banda ha coperto la targa mentre realizzava il colpo ed è poi fuggita via a tutta velocità.

Tentato colpo anche a Legnago

Una pattuglia dei Carabinieri di Legnago (Verona), ha intercettato e messo in fuga alcune persone travisate che pochi istanti prima avevano danneggiato, facendolo saltare, lo sportello bancomat del locale filiale Sparkasse. I mancati rapinatori, per guadagnarsi la fuga hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in direzione dei carabinieri colpendo l’auto. Le indagini sono condotte dal Nucleo investigativo di Verona e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnago.

In breve

Un uomo è morto cadendo da una parete di roccia a Ceredo di Sant’Anna d’Alfaedo, in Lessinia, sulle montagne veronesi. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo di stava arrampicando sulla parte Nord della falesia. La vittima è un 55enne di Verona. I sanitari del 118 sono intervenuti con l’elicottero di Verona Emergenza, ma hanno solo potuto avviare le operazioni di recupero del corpo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Sant’Anna d’Alfaedo (Verona). Sul posto è sopraggiunta in supporto alle operazioni anche una squadra del Soccorso alpino di Verona.