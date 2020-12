A Zuclo la comunità si stringe per l’ultimo saluto alla 16enne Valeria Artini: martedì dalle 14.30 la diretta web (VIDEO)

Per venire incontro alle tantissime persone che vogliono partecipare ai funerali di Valeria Artini, che si celebrano martedì pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Zuclo, l’amministrazione di Borgo Lares ha organizzato una diretta sulla piattaforma YouTube

Zuclo (Trento) – L’accesso alla chiesa e alle zone attigue sarà contingentato per le misure anticontagio e il luogo di culto potrebbe non ospitare tutti. Al fine di permettere ai tanti amici e conoscenti di partecipare all’estremo saluto a Valeria, in questo momento di forte tensione per la pandemia da Covid-19 si legge nell’avviso pubblicato dal sindaco Giorgio Marchetti -, l’amministrazione comunale di Borgo Lares – in accordo con la famiglia – ha organizzato la possibilità di seguire la cerimonia funebre.

Proseguono le indagini dopo il tragico incidente

Intanto la Procura della Repubblica di Trento ha aperto un fascicolo sull’incidente di sabato a Preore. Il sostituto procuratore Alessandra Liverani ipotizza il reato di omicidio stradale colposo per il ventunenne che era alla guida dell’auto. L’apertura di un’indagine è un atto dovuto nei casi di incidenti mortali.