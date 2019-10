A Villa Rosa il Centro clinico NeMo Trento: apertura nel 2020

In arrivo ambulatori e posti letto per malattie neuromuscolari

Trento – L’ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana ospiterà, a partire dalla primavera del 2020, il centro clinico “NeMo”, dedicato alla cura di pazienti neuromuscolari adulti e pediatrici.

La notizia è stata comunicata, a margine della 20/a convention di Telethon, in corso a Riva del Garda, dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e dal direttore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Paolo Bordon.

“Apriamo una pagina importante per la sanità trentina: fino a ora i pazienti neuromuscolari trentini venivano indirizzati altrove. Ora portiamo sul territorio un centro di eccellenza, un luogo per la presa in carico unitaria dei pazienti trentini, ma può diventare anche un punto di riferimento per le regioni limitrofe”, ha detto Bordon. Il nuovo centro sarà predisposto in modo tale da offrire un servizio ambulatoriale, di ricovero ordinario e in “day hospital”. Si prevedono 18 posti letto e ambulatori specialistici.

In breve

Trento, città più green d’Italia. Con un punteggio di 81,20%, calcolato su 18 parametri monitorati da Legambiente e Ambiente Italia, Trento sale per la 1 volta al vertice della classifica sulle città più ‘green’ d’Italia grazie al miglioramento nella qualità dell’aria, nell’utilizzo di trasporti pubblici e nell’attenzione alla mobilità ciclabile. Lo certifica la classifica sull’Ecosistema Urbano, sesta tappa di avvicinamento all’indagine sulla Qualità della vita 2019 del Sole 24 Ore che quest’anno celebra i 30 anni dell’iniziativa. Cinque le macro categorie: qualità dell’aria, rete idrica, mobilità, ambiente e rifiuti. Bolzano, con un punteggio del 76,40%, rimane invece stabile al terzo posto, come nel 2018. Al secondo posto Mantova, al quarto troviamo Pordenone e al quinto Parma. Nella prima metà della classifica si trovano città grandi come Bologna (13), Firenze (24), Perugia (26) e pure Milano, che però perde nove posizioni e occupa il 32 posto, oppure Comuni del Sud come Cosenza (14) e Teramo (28).