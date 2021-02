A Vigo Meano fiaccolata per Deborah uccisa dall’ex marito. Al via anche una raccolta fondi

Mercoledì sera, alle ore 20, la comunità di Meano si ritroverà nella piazza di Vigo Meano per ricordare Deborah Saltori, brutalmente uccisa dal marito da cui si stava separando. La donna, secondo la ricostruzione della Procura, è stata attirata nel capanno dove ha trovato la morte con la promessa di un assegno per il mantenimento del figlio

Trento – In queste ore, è invece ricoverato in gravi condizioni al Santa Chiara di Trento – ma non sarebbe in pericolo di vita -, l’uomo che ha ucciso l’ex moglie a Cortesano nei pressi di Trento. Un “delitto annunciato”, è questa la principale ipotesi investigativa sulla tragedia di Cortesano, il femminicidio del quale è stata vittima Deborah Saltori, 42 anni, uccisa nel podere di campagna dal marito, Lorenzo Cattoni, 39 anni, imprenditore agricolo, già allontanato dalla famiglia perché violento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, malgrado molti dubbi e timori, aveva accettato di andare a un appuntamento propostole dall’uomo al fine di consegnarle un assegno per il sostentamento del figlio.

Una fiaccolata per Deborah

Il servizio d’ordine degli Alpini garantirà il rispetto delle distanze e l’osservanza delle disposizioni in vigore per prevenire la diffusione del Coronavirus. La Circoscrizione, le associazioni e la comunità di Meano hanno inoltre deciso di promuovere una raccolta fondi per i quattro figli di Deborah rimasti orfani della loro mamma.

A breve sarà disponibile una piattaforma online, che sarà promossa nei canali social della Circoscrizione, del Comune e delle associazioni di Meano, attraverso la quale sarà possibile aiutare i ragazzi ad affrontare le difficoltà di questo momento drammatico. I fondi saranno gestiti dal gruppo Alpini di Vigo Cortesano, che saranno garanti del corretto impiego della cifra raccolta, destinata solo ed esclusivamente ai figli di Deborah.

La politica trentina sul delitto di Cortesano

Del caso di Cortesano, si è occupato anche il Consiglio provinciale di Trento ricordando Deborah, la giovane madre assassinata dall’ex marito. Secondo i consiglieri questo delitto era prevedibile e non doveva accadere. Servono interventi educativi ma anche immediate misure per la sicurezza delle donne.