A Vidor, donna si getta dal ponte col figlio: lei muore, bimbo in fin di vita

Posted on

Ci sarebbe un malore all’origine del decesso del turista romeno deceduto in Val di Fassa dopo un’uscita di pista Canazei (Trento) – Il decesso sarebbe stato causato da una serie di traumi seguiti ad una caduta che, non escludono i soccorritori, potrebbe essere stata provocata da un malore. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 in Val […]