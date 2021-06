A Verona, Carabinieri scovano banda specializzata in furti ad anziani: 23 arresti

Base logistica a Legnago, 12 abitazioni e 55 automobili

NordEst – I carabinieri di Verona hanno eseguito 23 arresti tra Cantù, Bologna, Roma, Rho, Milano e Seregno, di altrettanti appartenenti ad una banda specializzata in furti ad anziani. Altre 25 persone sono state denunciate: sono tutte responsabili di una sessantina di colpi.

Gli indagati sono di etnia rom, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, residenti in Romania e dimoranti nel nord Italia. Le indagini sono state avviate nell’ottobre 2019 dall’Arma di Legnago (Verona), che aveva scoperto in quel comune la base logistica della banda, i cui capi fornivano supporto con 12 abitazioni, 55 autovetture intestate a prestanome o immatricolate all’estero.

Numerose donne che erano state arrestate in varie città italiane per furti agli anziani, erano ai domiciliari in alcune abitazioni di Legnago, dove avevano la falsa residenza. Nelle case, affittate da un membro della banda al vertice dell’organizzazione, andavano a vivere i famigliari che si occupavano di trovare nuova manodopera tra altre donne.