A Trento undici morti da covid in 24 ore, Protezione civile a Torino. A Bolzano altri 5 decessi

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Ancora 11 morti da covid nelle ultime 24 ore in Trentino. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero dell’azienda sanitaria trentina. Sul fronte del contagio, il numero di nuovi casi registrati – relativo, come sempre, ai soli tamponi molecolari – riporta 206 nuovi casi, numero sostanzialmente in linea con quelli dei giorni scorsi.

I dati Comune per Comune della Provincia di Trento Per quanto riguarda i tamponi molecolari, molto alto il numero di quelli processati, oltre 4.000 nelle ultime 24 ore. Stabile anche la situazione dei ricoveri: in terapia intensiva sono 31, 1 in più rispetto al giorno prima, mentre i degenti in alta intensità sono 50, in progresso di 4 rispetto alle 24 ore precedenti. Se a questi si aggiungono i 305 ricoverati in malattie infettive (-2), si arriva a un totale di 386.

Covid in Alto Adige

I dati diffusi oggi 14 novembre dall’Azienda sanitaria:

690 nuovi casi positivi su 1.079 tamponi eseguiti per la prima volta e su un totale di 2.865 tamponi.

5 decessi che portano in tutti le vittime del coronavirus a 379

346 ricoverati nei normali reparti ospedalieri ( 3 in più di ieri)

110 ricoverati nelle strutture private

44 pazienti in terapia intensiva ( +3)

111 persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ( 19 in più)

9.204 in isolamento domiciliare ( + 422)