A Trento torna in autunno il Festival dello Sport

Incontri, esperienze, storie e personaggi. Questi gli ingredienti de “Il Festival dello Sport” che torna in autunno per la 4^ edizione

Trento – Il tema e le date della nuova edizione saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 19 luglio, alle ore 11.30 in Sala Depero a Trento.

Il Festival è organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, Trentino Marketing, Comune di Trento e Apt di Trento. La conferenza stampa potrà essere seguita in presenza o in diretta sulle piattaforme web e social di Provincia, Festival dello Sport e La Gazzetta dello Sport.