A Trento trovato corpo nell’Adige, c’è la conferma: è il cadavere di Peter Neumair

Posted on

In piena campagna elettorale per le elezioni provinciali in Trentino, ritorna la polemica aperta sulla Marmolada e i suoi confini NordEst – Giunta e Consiglio regionale del Veneto hanno ‘scalato’ (in funivia) la Marmolada lunedì mattina, fino a punta Serauta, per ribadire la volontà che una parte del ghiacciaio resti nel territorio regionale. La contesa – […]