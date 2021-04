Trento, ritrovato nell’Adige il corpo di Peter Neumair: riconosciuto da oggetti personali

Lo conferma l’avvocato Carlo Bertacchi, legale di Madè Neumair, sorella di Benno. L’identificazione sarebbe avvenuta tramite alcuni effetti personali trovati sul corpo, in particolare l’orologio. La conferma definitiva potrà arrivare comunque solo dall’esame del dna che la Procura di Bolzano intende disporre nelle prossime ore

Trento – Il corpo di Peter Neumair ritrovato nell’Adige: il riconoscimento effettuato dall’avvocato della figlia. Il cadavere è affiorato nel fiume all’altezza della ciclabile di Ravina. Il cadavere è stato riconosciuto dall’avvocato che assiste la figlia dell’uomo. Il corpo impigliato tra la vegetazione e alcuni massi è emerso nelle vicinanze del ponte di Ravina. Ad avvistarlo una persona che passeggiava sulla ciclabile con il cane.

L’allarme è stato lanciato intorno a mezzogiorno. Immediato il grande dispiegamento di forze dell’ordine. La zona è stata isolata. Sul posto polizia, scientifica, vigili del fuoco, anche con il nucleo sommozzatori e personale sanitario. L’uomo era scomparso dal 4 gennaio scorso e il suo omicidio insieme a quello della moglie, Laura Perselli, è già stato confessato dal figlio Benno.

In breve

Arrestato dai carabinieri di Mezzolombardo un trentenne albanese, già ai domiciliari per spaccio di droga, perché sorpreso a casa con un etto di cocaina. I militari, giunti nella sua abitazione per effettuare un controllo circa l’osservanza delle prescrizioni imposte, visto il nervosismo del giovane, hanno deciso di effettuare una perquisizione con l’ausilio di un’unità cinofila del della Guardia di finanza. Addosso i carabinieri gli hanno trovato un involucro contenente un etto di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati recuperati anche due bilancini di precisione. Tratto in arresto, il giovane è ora in attesa dell’udienza di convalida.