A Trento, riaperto il Libercafé di piazza Dante

Posted on

L’uomo non si è fermato nemmeno davanti alla malattia di lei Trento – Per sette anni ha violentato e picchiato la compagna. Lui, 31 enne rumeno residente in Trentino, ora arrestato dalla Squadra Mobile di Trento, non si è fermato nemmeno davanti alla malattia di lei, un cancro che dal 2016 l’aveva costretta alla chemioterapia. […]