A Trento, ladri alla tabaccheria di Piedicastello. A Bolzano furti con borsa schermata per eludere controlli

Ladri ancora in azione a Trento

Trento – Magro il bottino del furto alla tabaccheria di Piedicastello, a Trento: qualche pacchetto di sigarette e pochi gratta e vinci. danni però per il proprietario della struttura.

I ladri hanno forzato la serranda e si sono introdotti nella rivendita dove però non hanno trovato denaro, la cassa era vuota. “Hanno ribaltato tutti i cassetti del bancone – ha raccontato il titolare – ma per fortuna non hanno rubato nulla di valore. Rimangono i danni”.

Furti con borsa schermata a Bolzano

I carabinieri di Appiano hanno denunciato per ricettazione e furto aggravato in un negozio del posto un uomo di 35 anni di origine marocchina di trentacinque anni. L’uomo, all’interno della borsa che portava con sé, aveva applicato una sorta di schermatura di alluminio per eludere i dispositivi anti taccheggio.

All’interno della borsa i militari hanno trovato una maglietta del valore di circa 50 euro. Inoltre, prima che il 35enne fosse portato in caserma per le formalità di rito, si è scoperto come la maglietta che aveva addosso era stata rubata nel medesimo negozio il giorno prima.