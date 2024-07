A Trento, giovane di 27 anni trovata morta in zona cavalcavia di San Lorenzo

E´ morto Nicholas Burchiellaro, il ragazzo di 17 anni, originario di Verona, caduto martedì scorso (2 luglio) mentre percorreva in bicicletta la statale delle Dolomiti, tra Vigo di Fassa e Soraga. Il giovane era in Trentino per svolgere uno stage nel settore alberghiero. Dopo l’incidente è stato trasportato in condizioni disperate al Santa Chiara di Trento dopo aver sbattuto violentemente sull’asfalto, all’altezza del Ponte del Diavolo. E’ deceduto in ospedale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo è caduto da solo in bicicletta, nessun altro mezzo è stato coinvolto.