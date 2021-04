A Trento, furto in agenzia immobiliare: indaga la polizia

Rubati un computer, un monopattino e oggetti per 3 mila euro

Trento – La polizia di Trento indaga su un furto avvenuto giovedì mattina attorno alle 6 all’agenzia immobiliare Obiettivo Casa di via dei Mille a Trento. I ladri, forse utilizzando un oggetto che però non è stato ritrovato, hanno rotto una delle vetrine dell’agenzia al civico 51 introducendosi all’interno e portando via il computer, un monopattino elettrico del valore di circa 700 euro e altri oggetti di valore.

Dalle prime testimonianze raccolte dalla polizia scientifica durante il sopralluogo svolto questa mattina nessuno sembra aver sentito nulla, salvo, pare, uno degli inquilini che risiede negli appartamenti sovrastanti l’agenzia immobiliare. Proseguono le indagini per individuare i responsabili.

In breve Un operaio stradale stava tagliando gli alberi lungo la strada fra Quellenhof e Neuhaus quando è rimasto vittima di un grave incidente giovedì primo aprile. L’allarme è stato dato alle 8.10. In base ad una prima ricostruzione un albero è caduto per cause accidentali e ha investito l’operaio che è rimasto intrappolato sotto. Immediati sono scattati i soccorsi con il supporto dell’elicottero.