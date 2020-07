Cooperazione trentina, Simoni nuovo presidente: “Ruolo sociale fondamentale per il Trentino”

È stato eletto dall’assemblea a maggioranza assoluta con 423 voti (il quorum richiesto era di 407 voti su un totale di 813). Andrea Girardi ha ottenuto 216 voti, Geremia Gios 174. “Sarò il presidente di tutti – ha detto Simoni –. Insieme riusciremo ad individuare la strada giusta, anche in questo momento difficile. Lavoriamo ogni giorno per gli altri, ora dobbiamo scaricare a terra questa capacità e riprendere quel ruolo sociale che è fondamentale per il Trentino”

La relazione di Patrizia Gentil

Nella sua relazione introduttiva la presidente del Collegio Sindacale Patrizia Gentil, che insieme alle colleghe Lucia Corradini e Erica Ferretti ha traghettato la Federazione in questo semestre di mancanza di governance, traccia un quadro dell’economia nazionale e trentina post lockdown, con conseguenze pesanti sia sul Pil sia sull’occupazione.

Gentil cita il ruolo e le iniziative messe in campo dalle cooperatine trentine a favore della comunità, dal rifornimento alimentare alla moratoria sui debiti, dalla produzione di mascherine alla garanzia di servizi anche in luoghi a rischio (RSA, pulizie, sanificazioni…).

“Per la cooperazione – afferma – questa è stata un’altra prova difficile, chiamata a riscoprire e rinnovare il proprio Dna, quel valore costitutivo della mutualità che significa includere, servire e agire per il bene comune”.

La presidente del Collegio sindacale elenca le molte importanti attività presidiate durante questo semestre, dalla proroga degli affidamenti in scadenza al riconoscimento della qualifica di SIEG ai servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e scolastici per la prima infanzia; dal contratto di rete in agricoltura al progetto di co-working in Val di Sole; dalla campagna di comunicazione “Scegli i prodotti trentini. Garantisco Io” alla creazione del portale per l’e-commerce ‘InTrentino’.

“In un contesto così incerto e complesso – aggiunge – il movimento cooperativo dovrà essere sempre più forte e unito per raccogliere ed affrontare le sfide e questo sarà uno dei compiti che il nuovo consiglio dovrà svolgere nell’interesse del Trentino”.

“Sarò il presidente di tutti – ha esordito Simoni –. Insieme riusciremo ad individuare la strada giusta, anche in questo momento difficile. Lavoriamo ogni giorno per gli altri, ora dobbiamo scaricare a terra questa capacità e riprendere quel ruolo sociale che è fondamentale per il Trentino. Non bisogna confondere la crisi della Federazione con la crisi della Cooperazione”.

Il nuovo presidente ha ringraziato i soci e le socie e ha garantito che avrà spirito collaborativo ed inclusivo verso tutti.

Gli interventi dei tre candidati

“Mai come in questo momento disgraziato, il nostro movimento ha dato un esempio luminoso di quello che può fare nella nostra comunità – aveva detto nel suo discorso di presentazione –. Abbiamo eccellenze dei nostri settori che ci invidiano nel mondo. Oggi viviamo un orizzonte incerto, difficile, e abbiamo davanti prospettive nuove. Anche la cooperazione non potrà fuggire da questa contrazione forte dell’economia. Ma ce la faremo, supereremo questa fase con l’unione e la forza”. Sulla necessità di mettere i soci al centro, Simoni ha detto che il punto di partenza è il rapporto di fiducia. “Non confondiamo la crisi del cda con la crisi della cooperazione – ha specificato – che invece è solida”. Sul ricambio generazionale Simoni ha detto “Abbiamo pochi giovani che si interessano di cooperazione. Dobbiamo partire dal basso con progetti a loro dedicati, suscitando interesse. Creare percorsi anche nei comitati di settore. Non si può mandarli allo sbaraglio, senza esperienza necessaria”.

“Quello che vedo qui riunito oggi – aveva dichiarato nella sua relazione di presentazione il candidato alla presidenza Andrea Girardi rivolgendosi ai rappresentanti delle cooperative presenti– è espressione di un valore sociale stupendo e fondamentale per il territorio. Voglio ringraziare attraverso di voi i 200 mila soci e le strutture che continuano a perseguire un obiettivo comune, importante: il servizio alla persona umana sia dal puto di vista economico, sia finanziario che di sostegno al territorio, all’ambiente. La cooperazione è dappertutto. La cultura cooperativa deve riuscire a trovare una collocazione, farsi conoscere anche in altri ambiti. Continuare a creare valore per le persone in modo trasversale, in ogni centimetro del territorio trentino. Se la stella polare è il valore ce la faremo. Oggi è una festa per la cooperazione, momento di grande condivisione, per proseguire centimetro per centimetro nell’obiettivo di costruire il grande obiettivo”.

“La cooperazione rappresenta un modello specifico per unire l’idea di impresa con quello di mutualità, cioè del fare insieme – aveva aggiunto il candidato presidente Geremia Gios nel suo discorso introduttivo –. Mettere insieme capitale e uomo, che pur possono entrare in conflitto”. Per Gios la Federazione ha principalmente tre compiti: è sindacato, offre servizi, svolge revisioni. “Servizi e revisioni – ha detto il candidato – sono utili e possono essere punti di forza, ma possono anche essere svolti da altre entità. Ma la funzione di sindacato è unica e insostituibile e consente di far sviluppare tutte le potenzialità delle cooperative grandi e piccole”.

Per svolgere seriamente la funzione sindacato, la Federazione deve godere della fiducia interna dei soci e di credibilità esterna. La perdita di credibilità, secondo Gios, deve essere fatta risalire non alle vicende dello scorso cda, ma ad una perdita di coerenza tra principi e comportamenti.

Secondo il professore non sopravvive chi è più specializzato, ma le società in cui c’è partecipazione più corale, che hanno capacità di rispondere tutti insieme al cambiamento. E la cooperazione è modello adeguato per il futuro perché contiene questa componente.