A Trento arrestato spacciatore in monopattino. A Riva arrestati due giovani per anziana scippata

Arrestato a Gardolo dalla squadra mobile di Trento un presunto spacciatore che era solito spostarsi in monopattino

Trento – Il giovane, tunisino di 24 anni, è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina e 1.300 euro in contanti. Da tempo gli investigatori erano sulle tracce dello “spacciatore del monopattino”, così chiamato dagli stessi cittadini che ne hanno segnalato la presenza alla polizia. In piazza Dante, così come in piazza della Portela, gli agenti sono stati più volte fermati da passanti che avevano visto lo spacciatore avvicinarsi agli acquirenti, anche in pieno giorno, per vendere la droga. Presentatosi in piazza con un monopattino, era stato visto consegnare la droga ed allontanarsi, in più d’una occasione salendo con lo stesso monopattino su di un autobus in direzione Gardolo.

Confusi da giorni tra i passeggeri delle linee che da Gardolo arrivano in centro città, gli investigatori della squadra mobile di alla fine hanno notato come un passeggero avesse fatto almeno tre viaggi da Gardolo verso il centro di Trento e ritorno, portando sempre con sé il monopattino. Arrivato all’altezza di via Brennero, il giovane è sceso dal bus e ha continuato il percorso utilizzando il monopattino. A questo punto, dopo averlo seguito, gli agenti in un parcheggio di un supermercato in via Soprasasso. Qui lo hanno sorpreso a cedere una dose di cocaina al conducente di un’auto e lo hanno bloccato dopo una breve fuga e arrestato. Gli agenti hanno quindi recuperato la droga che il giovane aveva provato a buttare.

Anziana scippata a Riva

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Riva del Garda con l’accusa di aver scippato un’anziana. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava transitando in pieno giorno in piazza Garibaldi in sella alla sua bicicletta, quando uno dei giovani le ha sottratto la borsa dal cestino ed è scappato per le strade del centro storico di Riva, seguito immediatamente dal complice che gli stava facendo da “palo”.

La donna ha prontamente segnalato il furto al numero unico di emergenza 112 e in pochi minuti sono giunti sul posto gli equipaggi delle stazioni dei carabinieri di Torbole e Dro, già impegnati nel controllo del territorio e per il rispetto della normativa anti Covid. I militari, dopo essersi assicurati delle condizioni di salute dell’anziana e averla tranquillizzata, hanno acquisito la descrizione dei due giovani e sono riusciti a rintracciare i fuggitivi all’interno di un condominio, dove erano andati a nascondersi. Alcuni cittadini, testimoni della scena, hanno indicato ai militari il luogo dove i due si erano disfatti della borsa. I due, messi alle strette, hanno ammesso la loro responsabilità e consegnato ai carabinieri il denaro, asportato dal portafogli della vittima. I fermati, di 18 e 27 anni entrambi residenti a Riva del Garda, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, che si terrà oggi a Rovereto.

Lite in casa a Merano, carabinieri trovano droga

Una pattuglia dei carabinieri di Merano è intervenuta presso un’abitazione nella quale era in corso una accesa lite. Quando i militari si sono presentati alla porta, la coppia si è subito calmata e voleva liquidare velocemente i carabinieri.

Insospettiti i militari sono entrati nell’appartamento e sul tavolo della cucina hanno trovato un bilancino di precisione e 300 gr di marijuana. A questo punto è scattata la denuncia per l’uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.