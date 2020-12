A Trento anziana muore con covid: i vicini le rubano 14.000 euro

Posted on

L’estate entra nel vivo e, come ogni anno, i dermatologi rinnovano l’invito a proteggere la pelle Nordest – Con un’esposizione eccessiva, non si rischia solo il melanoma, ma bisogna stare attenti anche a patologie meno conosciute come la cheratosi attinica, una lesione tumorale della pelle che colpisce milioni di persone in Italia e nel mondo. Secondo […]