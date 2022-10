A Torcegno in Trentino, si inaugura il nuovo bivacco: per prevenire danni da carnivori

Un nuovo bivacco in legno ad uso zootecnico e forestale è stato installato in località Sette Laghi, nel comune di Torcegno, dal Servizio foreste della Provincia autonoma di Trento

Torcegno (Trento) – Si tratta di un’importante opera di prevenzione per la gestione dei grandi carnivori, destinata principalmente all’accoglienza dei pastori che accompagnano il bestiame in quota. Lunedì mattina 17 ottobre si terrà l’inaugurazione della nuova struttura, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e comunale e dell’Associazione allevatori, oltre al personale forestale che ha realizzato l’opera.

La presenza del lupo sul Lagorai

Ormai la presenza del lupo anche sul versante del Lagorai è una certezza ormai da tempo. La presenza dell’animale, da tempo stanziale in Val di Sella, sull’altopiano della Vezzena e in quella della Marcesina, nel tempo si è allargata all’altro versante della Valsugana, fino al Primiero e alla vicina Val di Fassa.

Diversi esemplari di lupo sono stati avvistati, a poche centinaia di metri dalle case di Ronchi. Così come nel territorio comunale di Torcegno ed in quello di Telve di Sopra con assalti agli animali al pascolo in varie zone.