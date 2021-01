A Tonadico si festeggia San Sebastiano: mercoledì 20 gennaio alle 10 messa solenne

Alle ore 10 di mercoledì 20 gennaio santa Messa solenne nella chiesa di Tonadico per la festa del patrono

Primiero (Trento) – Ritorna come ogni anno la tradizionale festa di San Sebastiano. Un momento importante per l’intera comunità locale, che quest’anno sarà ricordato con una santa messa solenne nella chiesa del paese.

San Sebastiano (Narbona, 256 – Roma, 20 gennaio 288) è stato un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana; venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa Cristiana Ortodossa, è oggetto di un culto antico.

E’ invocato come patrono delle Confraternite di Misericordia italiane, poiché si rileva in lui l’aspetto del soccorritore che interviene in favore dei martirizzati, dei sofferenti (l’agiografia vuole che fosse proprio lui a soccorrere i suoi colleghi uccisi in odio alla fede cristiana e/o a provvedere almeno alla loro sepoltura). Questo tipo di confraternita infatti ha tuttora un preciso carisma assistenziale e gestisce direttamente, con l’opera dei propri volontari, una fitta e variegata rete di servizi socio-sanitari di precisa ispirazione e collocazione cristiana e cattolica. San Sebastiano è anche patrono degli Agenti di Polizia Locale e dei loro comandanti, ufficiali e sottufficiali.