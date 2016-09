A Storo il Festival della Polenta: nove “polente” in gara per il titolo

Appuntamento a Storo domenica 9 ottobre con la sfida tra gli esperti polenteri della valle del Chiese

Storo (Trento) – Sarà una sfida all’ultimo colpo di trisa quella in programma domenica 9 ottobre a Storo nel secondo Festival della Polenta che vedrà il confronto pubblico tra quattro differenti specialità gastronomiche locali per la conquista del titolo di Polenta Regina della Valle del Chiese 2016.

La sfida coinvolgerà gli esperti polenteri di vari paesi della zona con i rappresentanti dell’Associazione dei Polenter nella preparazione di una tra le quattro polente tradizionali in lizza: Macafana (Burro, Spressa e Cicoria selvatica), Carbonera (cucinata tradizionalmente con Salame e Burro), di patate (con Cipolla e Formaggio) e Cucia (Burro e Formaggio di monte fuso).

Nella prima edizione fu la Macafana di Cimego a trionfare nel giudizio della giuria composta da personaggi e giornalisti enogastronomi, con presidente Edoardo Raspelli. Il voto della giuria popolare premiò invece la polenta cucinata dai Polenter di Storo. Domenica 9 ottobre saranno nove quelle in lizza per il titolo 2016, in rappresentanza dei Polenter di Storo (Carbonera), Praso (Patate), Condino (Carbonera), Strada (Patate), Brione (Carbonera), Bondo (Concia), Cimego (Macafana) e Roncone (Carbonera). Vi è poi la novità dei Polenter della Valle di Ledro, che parteciperanno alla sfida proponendo la loro classica polenta di patate.

Sono molte le iniziative collaterali in programma sabato 8 ottobre, capaci di animare quella che ormai da venticinque anni è considerata la capitale d’Italia della farina gialla. Per la degustazione delle nove polente in gara è prevista la vendita di una tesserina del costo di 13 euro – uno sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto – che dà diritto anche alle bevande e alla possibilità di votare la polenta migliore. Prevista anche la vendita di prodotti a km 0 e momenti di aggregazione per i più piccoli, con laboratori e animazioni.

Info: www.visitchiese.it