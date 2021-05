Sovramonte, accende il gas per il caffè e la casa esplode: gravissime due donneFuga di gas in un

Fuga di gas ed esplosione a Sovramonte, nel bellunese, giovedì mattina

NordEst – L’allarme è scattato verso le 9 a Sovramonte, nel Bellunese, sulla strada verso Sorriva nel bellunese. In seguito allo scoppio, provocato da una fuga di gas, sono rimaste ferite gravemente una donna di 98 anni e la persona che l’assisteva di 54 anni.

La prima è stata portata in ospedale a Feltre, l’altra trasferita con l’elicottero a Padova. I primi soccorsi da parte di una squadra di muratori che operano in zona, dopo aver avvertito il boato.

Completamente distrutta l’abitazione, non si registrano danni invece nelle strutture situate nelle vicinanze. Sono ora in corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per determinare le cause dell’esplosione, insieme con i carabinieri per i rilievi del caso.