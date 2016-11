A Siror nel Primiero, tornano i Mercatini di Natale

Il Mercatino di Natale di Siror è tra i primi mercatini di Natale del Trentino Alto Adige, dopo Bolzano e Bressanone

Primiero San Martino (Trento) - Il Mercatino di Natale di Bolzano, il primo in Trentino Alto Adige insieme a Bressanone, viene organizzato per la prima volta nel 1991.

Il Mercatino di Siror, nel Primiero, debutta nel 1993, ed è ormai diventato una tradizione molto attesa. Durante il periodo dell’Avvento, Siror, antico borgo della Valle di Primiero, si trasforma in un romantico Christkindlmarkt.

Giunta ormai alla 23° edizione, la manifestazione vede la partecipazione di una quarantina di espositori che accolgono i visitatori con i loro prodotti natalizi.

Decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il brazedel di Siror, lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie.

Da non perdere la visita al “Villaggio dell’Avvento” un vero e proprio angolo del paese nato dalla creatività e partecipazione attiva degli abitanti di Siror.

PROGRAMMA:

Domenica 27 novembre

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30

Ore 14.30: APERTURA UFFICIALE della 23° edizione del Mercatino di Natale di Siror – Taglio del nastro e sfilata con il CORPO FOLKLORISTICO MUSICALE DI PRIMIERO e la SCHÜTZEN KOMPANIE PRIMÖR.

Apertura del VILLAGGIO DELL’AVVENTO e del SENTIERO DEGLI GNOMI.

Giocoleria e comicità saranno garantite dai FRATELLI AL che con la loro straordinaria verve comica coinvolgeranno nel loro spettacolo di strada tutti i presenti, dai più grandi ai più piccini.

Orari: 15.00 – 16.00 – 17.00: I bambini avranno la possibilità di partecipare al LABORATORIO a cura dell’Agritur Dalaip.

Sarà presente la TROIKA, grande slitta trainata da cavalli, per un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa (dal pomeriggio)

Domenica 4 dicembre

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30

La giornata sarà allietata dalla musica dei PASTORI con FISARMONICA

Ore 17.00: CORTEO DI SAN NICOLO’

Rievocazione dell’antica tradizione dell’arrivo di San Nicolò, il vescovo buono con la gerla piena di dolciumi per tutti i bambini presenti. Sarà accompagnato dai KRAMPUS PRIMÖR personaggi mascherati, antagonisti ed allo stesso tempo complementari del Santo, che rappresentano la lotta tra il bene e il male.

Al termine i ragazzi della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti, ringrazieranno San Nicolò con dei canti natalizi.

Sarà presente la TROIKA, grande slitta trainata da cavalli, per un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa (dal pomeriggio)

Giovedì 8 dicembre

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30

Rallegrerà il Mercatino la BIFOLK CHRISTMAS BAND, la band più scatenata e pazza del Trentino! Una street band dall’allegria contagiosa, coinvolgente, accompagnata quest’anno dalle Babbe Nataline che apriranno loro la strada.

Due clown , che nell’assenza di parole hanno trovato il loro linguaggio ideale, presenteranno lo spettacolo musico-comico TRI QUATER, uno spettacolo ad altissimo ritmo che catturerà il pubblico di ogni età.

Sarà presente la TROIKA, grande slitta trainata da cavalli, per un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa (dal mattino)

Venerdì 9 dicembre

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30

La giornata sarà allietata dai brani natalizi del quartetto di ottoni EUPHONIA BRASS QUARTET.

Orari: 15.00 – 16.00 – 17.00: I bambini avranno la possibilità di partecipare al LABORATORIO a cura dell’Agritur Dalaip

Sabato 10 dicembre

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30

Le vie e le piazze di Siror si riempiranno delle melodie natalizie degli ZAMPOGNARI FRIULANI che con zampogne, ciaramelle, fisarmonica, tamburello, chitarra, gaita, tarota ed altri strumenti da loro realizzati creeranno un’atmosfera unica.

I più piccoli potranno fare il giro delle vie del Mercatino in GROPPA AGLI ASINELLI di DALAIP e saranno coinvolti in giochi di un tempo dal vecchio cantastorie NONNO NANE, che accompagnato dalle melodiose note dell’ORGANETTO DI BARBERIA, intonerà per i passanti musiche popolari e natalizie.

Domenica 11 dicembre

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30

Esibizione del CORO FOLKLORISTICO PALIO , formazione tipica veneta in costume, accompagnata da fisarmonica, che proporrà canti e melodie popolari che riportano al tempo passato.

Il CARRETTO DI NATALE DEL CLOWN MOLLETTA catturerà l’attenzione sia dei grandi che dei bambini con magie comiche, bolle di sapone giganti, bizzarre giocolerie e grandi illusioni come l’uomo nel pallone.

Sarà presente la TROIKA, grande slitta trainata da cavalli, per un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa ( dal mattino)

Domenica 18 dicembre

Apertura Mercatino dalle 10.30 alle 18.30

La giornata sarà allietata dalla musica dei PASTORI con FISARMONICA e da alcuni canti del CORO SASS MAOR che sarà in piazza per la promozione e vendita del nuovo CD di canti di montagna.

La singolare ed elegante LILIAN “QUEEN OF THE FLOWERS” si esibirà in prove di magia, trasformismo, bolle gigantesche fra la curiosità dei bambini che ammirano la loro Fatina dei Fiori.

I più piccoli potranno fare il giro delle vie del Mercatino in GROPPA AGLI ASINELLI di DALAIP

Ore 17.00: PREMIAZIONI della 22^ edizione del concorso IL MIO ALBERO DI NATALE e della 15^ edizione del simposio di scultura su legno ARTE NATALE.

Tutte le giornate:

• mostra degli alberi partecipanti al concorso “Il mio albero di Natale”

• mostra “ Tavola di Natale”

• Il villaggio dell’Avvento

• Il sentiero degli gnomi

• Simposio di scultura su legno “Arte Natale” dal tema “Gesù Bambino, Christkindl nella tradizione dolomitica ed alpina”

ALTRI APPUNTAMENTI A SIROR

Sabato 26 novembre SAGRA di SANT’ANDREA

Dalle ore 19 cena tipica, ricca lotteria e a seguire serata danzante con la SPRITZ BAND.

Sabato 24 dicembre

Ore 21.30 TRADIZIONALE FIACCOLATA DI NATALE

per i partecipanti alla fiaccolata, ritrovo in piazza Centrale a Siror alle ore 20.00.