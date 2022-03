A San Martino di Castrozza tutto è pronto per i Campionati italiani di sci alpino under 18 (PROGRAMMA)

In scena dal 14 al 18 marzo. Nei giorni scorsi la presentazione a San Martino di Castrozza con i vertici dello sport provinciale, comitato organizzatore e amministratori locali

San Martino di Castrozzza (Trento) – Per la terza volta in 57 anni, l’Us Primiero, organizza dal 14 al 18 marzo un evento valido per l’assegnazione dei titoli italiani di sci alpino. Si tratta della rassegna tricolore della categoria aspiranti, maschile e femminile, che vedrà in gara circa 300 sciatori under 18, selezionati dai vari Comitati Fisi d’Italia in base ai contingenti previsti, che andranno a caccia delle dieci medaglie d’oro in palio, trenta in totale considerando quelle di argento e di bronzo.



Nei giorni scorsi, a San Martino di Castrozza, la presentazione ufficiale con i rappresentanti locali e provinciali. Una manifestazione che prenderà forma grazie ad uno straordinario lavoro di squadra, che vede coinvolti in primis la Fisi, con il presidente del Comitato Trentino Tiziano Mellarini e il vice presidente vicario della Fisi nazionale Angelo Dalpez presenti a Primiero.

Saranno cinque le competizioni in programma per altrettante discipline, che saranno ospitate in due località e su tracciati diversi, ovvero la pista Rekord Ces a San Martino di Castrozza, teatro delle gare tecniche di slalom speciale e slalom gigante, e la pista Cima Uomo a Passo San Pellegrino, che ospiterà invece le sfide di superG e discesa libera, mentre lo slalom della combinata alpina avrà come teatro la pista Costabella.

Nella skiarea di San Martino di Castrozza e Passo Rolle, ai piedi delle incomparabili guglie delle Pale, lo sci agonistico ha profonde radici, basti pensare che dall’11 al 14 gennaio 1952 si disputò la terza edizione della celeberrima 3Tre, la prima svolta in un’unica località, dove si mise in evidenza il campione ampezzano Guido Ghedina, capace di vincere sia le gare di slalom, sia quelle di gigante e la combinata, piazzandosi poi secondo nell’altro gigante che in quell’occasione sostituì la discesa libera, con primattore il francese Francois Baud.



In questi giorni di avvicinamento prosegue il lavoro di preparazione dei due tracciati di gara. Dalla pista Rekord, dove andranno in scena le prove tecniche dello slalom e del gigante, quindi la skiarea San Pellegrino che sarà teatro delle sfide di discesa e superG sulla pista Cima Uomo, nonché lo slalom della combinata sulla Costabella.

Il programma prevede lunedì i due slalom speciale maschile e femminile, quindi martedì il gigante femminile, superG maschile e combinata nordica, mercoledì gigante maschile e superg-combinata femminile, giovedì le prove di discesa libera, venerdì la discesa libera femminile.

Il programma delle gare

14/03/2022 – Slalom Speciale Maschile e Femminile – Pista Rekord Ces

15/03/2022 – Slalom Gigante Femminile – Pista Rekord Ces

15/03/2022 – SuperG Maschile (mattino) Pista Cima Uomo San Pellegrino + Combinata Slalom Speciale Maschile

(pomeriggio)

16/03/2022 – Slalom Gigante Maschile – Pista Rekord Ces

16/03/2022 – SuperG Femminile (mattino) Pista Cima Uomo San Pellegrino + Combinata Slalom Speciale Femminile

(pomeriggio)

18/03/2022 – Discesa Libera Passo San Pellegrino Maschile e Femminile – Pista Cima Uomo (mattino)

Le gare avranno inizio alle ore 9.00. (La Giuria potrà apporre modifiche). Le premiazioni si terranno giornalmente al termine di ogni singola competizione sul campo gara.