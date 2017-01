A San Martino di Castrozza arriva l’innovativa piattaforma H-Benchmark: incontro giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 15

Debutto locale per Hotel Data Benchmarking è la piattaforma misura le performance di un hotel, dei suoi competitor e del suo territorio permettendo di fare Benchmarking Alberghiero e Revenue Management. Incontro giovedì 19 gennaio alle ore 15 nella Sala Congressi del Palazzo Sass Maor a San Martino di Castrozza, per informazioni e partecipazione segreteria@sanmartino.com

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) - Su proposta di Asat, ma con la totale ed attiva adesione progettuale di Trentino Marketing ed Unat, nonchè con il fondamentale ruolo di Develon, il sistema turistico trentino ha dato vita alla prima fase del progetto H-Benchmark.

L’obiettivo era quello di mettere a valore il notevole patrimonio di conoscenza dei fattori contingenti di mercato, per garantire ad ogni Azienda un nuovo strumento per governare le scelte manageriali di vendita ed alle Organizzazioni di sistema una lettura molto precisa dei risultati complessivamente raggiunti e quelli previsti. Infatti il sistema se correttamente interpretato è in grado di restituire fondamentali informazioni previsionali sul trend di prenotazioni e relative condizioni nei periodi gestiti.

Dopo il successo della prima fase di sperimentazione che ha dimostrato la funzionalità del sistema progettato e le sue ricadute potenziali, il Trentino intende avviare una fase espansiva per allargare la base delle aziende partecipanti.

L’incontro di San Martino di Castrozza

Ad illustrare il progetto: Francesco Traverso, amministratore delegato di H-benchmark, che spiegherà le modalità operative per utilizzare gratuitamente questo innovativo strumento rivolto alle strutture alberghiere. La nuova piattaforma permetterà infatti di analizzare e comparare in tempo reale la propria struttura alberghiera con il territorio o un gruppo ristretto di competitor nella totale riservatezza del dato aziendale, misurare dati storici e previsionali e confrontare le performance di occupazione per trarre preziosi suggerimenti su come migliorare la propria impresa.

Le caratteristiche

Il singolo albergatore aderisce in modo agevole e automatizzato, semplicemente attraverso il proprio gestionale che ovviamente dovrà risultare tra quelli compatibili con l’interscambio dati con il sistema H-benchmark (in tabella l’elenco dei software già idonei, mentre altri potranno aggiungersi). Il sistema H-Benchmerk di Develon riceve quotidianamente i dati, con protocolli che assicurano l’anonimato nel trattamento ed elaborazione. Successivamente sull’apposita piattaforma Web ed App l’azienda potrà paragonare i propri dati con quelli medi dalla zona, o di gruppi di aziende di riferimento.

Quindi grazie alle partnership con i software gestionali è ridotto al minimo l’onere per l’albergatore ed è massimizzato il vantaggio che può produrre l’analisi dei dati. H-Benchmark permette di elaborare tutti gli indici che misurano e valutano l’andamento dell’attività; permette inoltre di creare gruppi di confronto per ottenere visioni degli andamenti di altre strutture. L’albergatore mantiene comunque la segretezza dei propri dati visto che non è possibile risalire al dato aziendale partendo dal gruppo di confronto costituito da almeno cinque aziende.