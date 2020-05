A Salò muore un trentino di 72 anni: travolto in bici

Posted on

Assemblea dei soci, utile a 891mila euro. In tenuta il margine operativo lordo (Ebitda). Nonostante i ricavi in leggera flessione (sono venuti meno ricavi straordinari), sono stabili i trasferimenti alle Famiglie Cooperative (ristorni per 2,3 milioni e premi per 2 milioni) Guarda le immagini dell’Assemblea Trento – Il margine operativo lordo del consorzio Sait (Ebitda), […]