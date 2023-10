A Quero camion esce di strada dopo aver investito un cervo: morto il giovane autista

Posted on

La Cgia di Mestre commenta l’avviso dell’Agenzia che invita a non pagare il canone, in presenza di addebito errato Nordest – Il canone tv in bolletta non va pagato se si ritiene che l’addebito fatto non sia corretto. Questo il post dell’Agenzia delle entrate apparso in questi giorni nella sua pagina Facebook: pagate solo la quota dell’ energia nel caso in […]