A Primiero, ultimati i lavori di asfaltatura: attenzione alla segnaletica in fase di completamento

Il centro di Primiero torna percorribile con via Guadagnini e via Sartori, rinnovate

Primiero (Trento) – Dopo diversi giorni non facili per le deviazioni stradali, tra Fiera, Transacqua e Tonadico, da mercoledì 26 giugno la situazione è tornata alla normalità. Nuovo asfalto e centro completamente rinnovato grazie ai lavori realizzati in queste settimane. L’invito però, è a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale, che non è stata ancora completata. Nei prossimi giorni, verrà terminata anche quest’ultima.

Al termine della stagione estiva sono previsti nuovi lavori in via Roma (fino alla zona Tressane), con chiusure regolate da impianto semaforico, per circa una settimana.