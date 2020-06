A Primiero la scuola materna di Transacqua riapre con la visita del presidente del Consiglio regionale Paccher

Prove di normalità: hanno riaperto quattro delle cinque scuole dell’infanzia che fanno capo alla Federazione Provinciale Scuole Materne

Primiero (Trento) – Transacqua ha accolto 15 bimbi su 28, Siror 15 su 32, Tonadico 10 su 33 (a quattro bimbi si è dovuto dire di no per mancanza di personale), Fiera 5 su 32. Mezzano aprirà lunedì prossimo con 3 bimbi su 40, quando sarà completata l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste a tutela di bambini e dipendenti.

Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher ha voluto accettare l’invito della presidente della scuola materna di Transacqua, Manuela Crepaz, ed essere presente alla festa di apertura, dove è stato piacevolmente sorpreso dalla “splendida realtà con una gestione davvero familiare e calorosa”.

Ha commentato: “C’è sempre una grande soddisfazione quando si aprono servizi essenziali come le materne. A Transacqua, ho respirato un clima sereno, creato in sinergia da tutto il personale: un riferimento per le famiglie e soprattutto i bambini che più di altri hanno sofferto in silenzio la condizione di chiusura. Finalmente oggi possono tornare ad una ‘nuova’ normalità”.

E ha concluso: “Ancora una volta, emerge l’utilità di garantire in maniera capillare i servizi sul territorio. Questo in particolare è importante, perché permette ai genitori la conciliazione tra lavoro e famiglia per il bene dei bambini”.

Grande lavoro per i presidenti delle materne e loro personale per ottemperare alle rigide norme da seguire legate alla problematica Covid-19: maestre e operatrici d’appoggio con mascherine, entrate separate in caso di due gruppi con misurazione della temperatura, distanziamenti visivi con nastri sui banchi e bagnetti riservati con tanto di nome sulle porte tra le tante.

Soprattutto, c’è stato poco tempo per “digerire” i protocolli, vista l’improvvisa decisione di riapertura da parte della Provincia. Ma tutti d’accordo: sarà un periodo di rodaggio in vista di settembre.