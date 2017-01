di Liliana Cerqueni

Primiero San Martino (Trento) - Lo chef Martino Beria, è uno dei migliori chef d’Europa nel campo della sana alimentazione. Migliaia di appassionati di cucina seguono da tempo le sue scoperte, le proposte e i suggerimenti attraverso i social, apprezzandone creatività, versatilità e simpatia. Lo abbiamo incontrato durante un corso di formazione che ha tenuto in questi giorni proprio ai piedi delle splendide Pale di San Martino.

Chef, Ci racconta come è iniziata la sua avventura?

Tutto è nato da una passione, ma anche da un’esigenza: a 11 anni dovevo stare da solo in casa perché la mamma lavorava tanto ed era necessario per me, tra le varie cose, anche cucinare. Non ero disposto a mangiare male, perciò ricercavo la qualità seguendo anche i miei gusti di bambino non ancora ben definiti, scoprendo in continuazione cose nuove. Sono sempre stato curioso e questo ha favorito la mia ricerca continua nel tempo.

A 16 anni, quando frequentavo il Liceo classico, ho cominciato a lavorare come cameriere nella pausa estiva, come molti altri studenti, dopo aver provato a fare altri lavori come aiuto idraulico, elettricista, dove ci voleva comunque testa, capacità di adattamento e manualità. Successivamente, in un ristorante-pizzeria di Mirano (Venezia), ho scoperto di amare il lavoro in cucina che trovavo affascinante, ed ho capito che proprio quello era il mio ambiente. In seguito ho lavorato per un ristorante storico molto conosciuto in zona che faceva parte di una nota catena di ristorazione e catering.

Ho cominciato da zero, con molta umiltà, lavoravo 10-12 ore al giorno, disposto a imparare senza aspettarmi grandi realizzazioni di guadagno, soddisfatto a sera di avercela fatta. Cambiavo spesso luogo di lavoro per spaziare e apprendere quanto più possibile, assorbivo informazioni e indicazioni come una spugna. Nella vita ho fatto anche altre cose oltre la cucina: ho studiato al Conservatorio e ho lavorato anche come musicista suonando il contrabbasso, il violino e la chitarra.

Ho conosciuto e operato nell’ambito mediatico che riguarda la gastronomia con un sito internet abbastanza grosso, sviluppando ricette e curando l’aspetto fotografico, molto importante. Ho lavorato per ‘Giallo Zafferano’ dopo di che ho deciso con mia moglie di intraprendere qualcosa di nostro. Eravamo nel frattempo diventati vegetariani e nel 2013 abbiamo creato un sito nostro nell’intento di far conoscere in modo approfondito questo modo di nutrirsi, fornendo un servizio, spendendo tutte le competenze acquisite e attingendo alle esperienze pregresse.

Ho tenuto corsi di cucina e mi sono riscritto all’Università, Scienza e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione, arrivando alla fine del percorso di studi. In questo ambito accademico molto scientifico, che non era vegetariano nè vegano, ho capito a fondo quanto ci fosse bisogno di una figura che comunicasse con la gente e trasmettesse concetti e saperi che fino poco tempo fa non erano particolarmente noti e diffusi. Mi sono quindi trovato ad insegnare ai professionisti, ho fatto consulenze, ho aperto dei ristoranti per conto di alcune persone arrivando fino in Russia. Tutte esperienze ricchissime, per me.