A Pergine Valsugana 32enne muore di overdose

L’eroina uccide ancora. Morto un 32enne per ovedose

Pergine Valsugana (Trento) – E’ stato ritrovato senza vita in località Fosnoccheri, nella zona industriale, in un parcheggio per camion, vicino al centro commerciale, un uomo di 32 anni deceduto per overdose di eroina.

Il decesso sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. A lanciare l’allarme è stato un passante sabato mattina.

Nel 2020 è la prima morte per droga nella zona. L’uomo ritrovato senza vita, abitava a Trento, con problemi di tossicodipendenza.