A Pergine sequestrati 5 chili di droga: arrestato un messinese. Fermato Nigeriano anche a Trento

Il siciliano, da anni in Trentino, coltivava marijuana in casa, arrestato dalla Finanza con 5 chili

Trento – Un 47enne di origini messinesi ma da anni residente in Trentino è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Borgo Valsugana con l’accusa di coltivazione di piante di marijuana e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in carcere a Spini di Gardolo.

Ad insospettire le Fiamme gialle il comportamento dell’uomo, di professione muratore, che – secondo gli investigatori – faceva la spola tra Trento e la Valsugana a bordo della sua Mercedes e frequentava assiduamente un noto locale sulle rive del lago di Caldonazzo consumando bottiglie pregiate. Il sospetto di un tenore di vita superiore alle possibilità rispetto a quanto certificato dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall’artigiano, ha spinto i militari della Tenenza di Borgo Valsugana ad approfondire le indagini, non solo incrociando gli elementi ricavati dalle banche dati, ma anche effettuando ricerca informativa sul territorio, servizi di osservazione e pedinamenti.

È bastata una visita dei finanziari e delle unità cinofile in casa dell’uomo per trovare 3 chili di marijuana, sistemata in alcune cassette per favorirne l’essiccazione. Le ricerche sono state allora estese anche ai dintorni dell’abitazione dove, in un terreno vicino, di proprietà demaniale, il muratore aveva ricavato uno spazio per la coltivazione delle piante di cannabis. Nel campo sono stati rinvenuti ancora piantati alcuni arbusti, per un peso complessivo di circa 2 chili.

Nel corso delle attività di ricerca, inoltre, i finanzieri, in collaborazione con la Stazione di Pergine del Corpo forestale della provincia autonoma di Trento ed un esperto del Muse, hanno sequestrato 19 tartarughe ed un rettile conservato all’interno di un barattolo di vetro, visto che il 47enne non era in possesso delle relative autorizzazioni alla detenzione in abitazione.

Nigeriano fermato a Trento

E’ piantonato all’ospedale S.Chiara di Trento un nigeriano di 27 anni che aveva 24 ovuli di eroina nello stomaco. Il giovane è stato bloccato dal nucleo civico della Polizia locale nel corso di un controllo nel capoluogo. Portato in ospedale è stato sottoposto ad esami radiografici che hanno rivelato la presenza nello stomaco di almeno 20 ovuli.

Il nigeriano è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo la convalida, è stata disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in ospedale per consentire il recupero degli ovuli. In fasi successive sono stati rinvenuti e in seguito sequestrati 24 ovuli del peso complessivo di poco più di 10 grammi.

L’arrestato era già conosciuto dalle forze dell’ordine perché sospettato di essere uno spacciatore operante soprattutto nella zona di piazza Dante a Trento. Più volte era stato fermato. Nell’agosto scorso, a Rovereto, era stato indagato per detenzione di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 32 dosi di eroina.