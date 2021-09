A Montagna tragico incidente in bici. Lutto a Merano, Giuseppe Russo annega in Calabria

Grave incidente in bici in Alto Adige. Giornata con molti interventi sanitari anche in Trentino

Bolzano – Un ciclista ha perso la vita domenica pomeriggio in un incidente ciclistico a Montagna, in Alto Adige. Sul posto sono intervenuti la Guardia di finanza, il soccorso alpino e l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites.

Altoatesino annega in Calabria

La tragedia è avvenuta sabato 4 settembre, nel pomeriggio, nel mare di Amantea, in Calabria. Giuseppe Corrado Russo, 37 anni, originario di Grimaldi (Cosenza) ma da anni residente a Merano, è annegato mentre faceva il bagno in mare. Il giovane si trovava sulla spiaggia di Coreca in compagnia di alcuni amici, quando è entrato in acqua.

Il mare era mosso e a un tratto Russo non è più riuscito a tornare a riva. Subito è scattato l’allarme. Un bagnino di un lido poco distante – secondo i quotidiani locali – dopo averlo riportato a riva avrebbe provato per diversi minuti con le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Ma purtroppo lo sforzo non è servito. Giuseppe Corrado Russo non ce l’ha fatta.

In breve

Una 57enne di Trento è scivolata nei pressi del rifugio Caldenave ed è andata a sbattere contro la roccia. L’allarme è stato dato da chi era insieme a lei durante l’escursione. La donna è stata recuperata con l’elicottero e portata al Santa Chiara.

In Val Scura è stato invece soccorso un trentino di 67 anni che per ragioni ancora sconosciute è scivolato per una ventina di metri in un canale. Una decina i soccorritori che hanno partecipato al suo recupero. L’uomo è stato portato in ospedale con l’elicottero.