A Mezzolombardo, due auto a fuoco sotto un condominio: molti evacuati

Le fiamme partite da due vetture parcheggiate vicino ai garage dello stabile. Una decina di persone è rientrata in abitazione

Mezzolombardo (Trento) – Sono circa una ventina le persone che dovranno trascorrere la notte nelle strutture turistiche messe a disposizione dopo che un incendio ha seriamente danneggiato uno stabile in via Frecce Tricolori a Mezzolombardo. Le fiamme sono divampate da due automobili parcheggiate appena fuori dai garage dello stabile. L’allarme è scattato questa notte e ha imposto l’arrivo di tre squadre dei Vigili del fuoco, una trentina di operatori in tutto, da Trento, Mezzolombardo, Mezzocorona. Ancora da chiarire le cause dell’innesco. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Mezzolombardo per i rilievi del caso.

In breve

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il conducente della Lancia Y che, nella serata di giovedì 4 gennaio, stava percorrendo via Cavour, a Trento, e non si è fermata all’alt dei carabinieri. L’inseguimento è terminato quando l’auto ha imboccato piazza Leonardo Da Vinci in contromano da via Prepositura. Il veicolo ha sbattuto con un fianco contro il marciapiede, in quel momento percorso da una famiglia, che è però riuscita a spostarsi. Dal veicolo sono scesi due giovani, che sono scappati, facendo perdere le loro tracce. L’autista è stato fermato dai carabinieri. Si tratta – informa l’Arma – di un ragazzo di 22 anni che si è dato alla fuga perché sprovvisto della patente e munito solamente del foglio rosa senza avere accanto un istruttore idoneo. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante i controlli che si sono svolti nella serata di giovedì 4 gennaio, i carabinieri di Trento hanno controllato anche quattro persone che si trovavano in piazza Santa Maria Maggiore. Uno di loro, ventottenne tunisino, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e di 600 euro in banconote da piccolo taglio, presumibilmente provento di spaccio.

Una operazione antidroga anche tra le nevi dell’Alta Val Badia ha portato ad un arresto e due denunce in stato di libertà, oltre al sequestro di cocaina e marijuana. L’hanno messa a segno pattuglie sciatori dei carabinieri di Corvara in Badia e della polizia di stato, in servizio di soccorso e vigilanza sulle piste da sci. In carcere è finito un 25enne brasiliano, residente in Italia, trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. Inoltre, sono stati denunciati un 48enne italiano trovato in possesso di 11 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, ed un 29 enne italiano trovato in possesso di 21 grammi di marijuana.