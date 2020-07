A Mezzano lungo weekend con la Sagra dei Carmeni e la Festa del Carmenin senza “Palio dei musati”

Domenica in scena il Coro femminile Francesco Sandi di Feltre con il Concerto in onore della Madonna dei Carmeni

Mezzano (Trento) – Tornano a Mezzano di Primiero la Sagra dei Carmeni e la Festa del Carmenin, che si svolgeranno rispettivamente domenica 19 e lunedì 20 luglio.

Domenica mercato, processione, musica

A fare da preambolo ai festeggiamenti, sabato 18 luglio, sarà Cantina Mixteca in concerto (Piazza Brolo ore 21.00).

Domenica 19 luglio si entrerà nel vivo con il tradizionale Grande mercato e le sue decine di bancarelle snocciolate per le vie del paese. Alle 17.00 prenderà il via la coreografica e sentitissima processione della Madonna del Carmine a cui è dedicata la festività. La statua della Vergine sarà portata a spalle dai coscritti dei 18 anni, agghindati in tunica celeste, al seguito del sindaco e due assessori, che aprono il corteo con il crocifisso e le lampade. La giornata si concluderà alle 21.00 nella solenne cornice della chiesa parrocchiale di San Giorgio, risalente alla seconda metà del XV secolo, dove il Coro Femminile Francesco Sandi di Feltre terrà un Concerto in onore della Madonna dei Carmeni, secondo appuntamento del cartellone di Mezzano Romantica 2020.

Saranno eseguiti brani di Mendelssohn, Schultz, Sato e melodie corali della tradizione. Lo spettacolo è gratuito. Il Coro Francesco Sandi è un ensemble femminile costituitosi nel novembre 2011 nella Scuola Comunale di Musica Francesco Sandi di Feltre. Diretto da Maria Canton, è composto per la maggior parte da allieve della scuola, a cui si aggiungono collaboratori esterni. Ha iniziato la sua attività in occasione di una Master Class con il compositore e direttore Javier Busto.

Negli ultimi anni ha collaborato attivamente con il corso di direzione di coro (Biennio specialistico) del Conservatorio F. A. Bonporti di Trento come coro laboratorio. Numerose le attestazioni per la qualità delle esecuzioni del Francesco Sandi in festival ed eventi corali a Treviso, a Fano, a Venezia. Nel 2014 il coro ha partecipato ad Arezzo sia al 31° Concorso Nazionale Guido d’Arezzo, classificandosi al terzo posto, che al 62° Concorso Internazionale Guido d’Arezzo, classificandosi pure al terzo posto ex-aequo nella sezione 4 – Cori a voci pari. Inoltre ha partecipato all’ottava edizione del Festival della Coralità Veneta” a Venezia, classificandosi in fascia d’eccellenza nella categoria A – Composizioni d’autore sacre e/o profane ed ottenendo il primo posto ex-aequo.

Lunedì gara di bocce e giochi per bambini

Lunedì sarà un’altra intensa giornata all’insegna di divertimento, buon cibo e musica. Come tradizione, alle 8.00 prenderà il via la combattutissima gara di bocce tra Grisoni e Pranovi lungo i vicoli e nelle piazzette del paese. Unica nel suo genere in Italia, giocata da giovani e adulti, è una tradizione che risale a un centinaio di anni fa. In programma anche giochi e animazione con gli asini per i bambini e dalle 18.00 nell’area del Brolo il Mercatino in una notte di mezza estate, accompagnato dalla musica di Cantina Mixteca e Siver Music.