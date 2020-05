A Mezzano la Madonna portata per le vie del paese, da Imèr la messa in streaming (VIDEO)

Il mese di maggio dedicato alla Madonna, ha regalato al paese di Mezzano emozioni uniche. Domenica mattina grazie ai vigili del fuoco, la statua della Madonna è stata portata per le vie del paese, in osservanza alle normative anti covid-19

Primiero (Trento) – Santa messa in streaming dalla chiesa di Imèr e Madonna portata dai vigili del fuoco per le vie del paese di Mezzano. E’ stato un weekend intenso per le parrocchie di Primiero e Vanoi.

Una iniziativa, organizzata nel pieno rispetto delle regole, è stato precisato dai promotori a Mezzano. Tutto era stato programmato per la settimana di Pasqua, ma per l’emergenza, c’è stato uno slittamento.

L’obiettivo era proprio quello di pregare e invocare l’intercessione della Vergine Maria per essere capaci di vivere in maniera responsabile la cosiddetta Fase Due. Per questo, gli abitanti del paese sono stati invitati a rimanere a casa, esponendo drappi bianchi ai balconi, ma senza alcun contatto o assembramento con i volontari che portavano la statua a distanza, come documentano le immagini.

La Madonna è stata quindi condotta lungo le strade del paese di Mezzano, dai vigili del fuoco che a loro volta, hanno rispettato le distanze e avevano mascherina e guanti. Con loro c’erano il parroco don Nicola Belli e il sindaco di Mezzano, Ferdinando Orler.

Le immagini della Madonna portata dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di domenica, si è tenuta anche la santa messa in streaming dalla chiesa di Imèr. Dal 18 maggio, inizieranno infatti le prime celebrazioni in chiesa, in seguito all’accordo tra CEI e Governo.

La messa in streaming da Imèr

La messa del Vescovo da Trento