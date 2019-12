A me piace l’idea del mercatino di Natale: l’atmosfera, i profumi, l’abilità artigianale, le casette di legno.

Quello che non condivido è che si prolunghi ben oltre il Natale, le bancarelle si siano moltiplicate in diverse piazze, il costo di una postazione sia inverosimile, si riempiano vagoni di persone fino ad averne novemila in un fine settimana, si aggiungano attrazioni costose e superflue come una ruota panoramica (là dove, fra l’altro, il panorama è chiuso dalle montagne circostanti), si prolunghi per un paio di volte l’apertura delle casette fino a tarda sera con musica e animazione come non bastasse quella che c’è durante il giorno.



Alla fine è una fiera delle vanità in cui il Natale fa da contorno e protagoniste non sono più le casette di legno con le persone dentro, ma il profitto. Solo quello.

Babbo Natale, per favore, portaci un po’ di sobrietà…

Un tè nero speziato con chiodi di garofano e cannella può accompagnare la riflessione in video di Mauro Scardovelli “Essere o avere. Meno io sono più ho bisogno di possedere” (6’00”).

Fra i suoi libri, “Qualità e inquinanti. Consapevolezza e crescita personale”, Liberodiscrivere Edizioni, 2015.