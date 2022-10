A Lona Lases centauro muore travolto da un furgone

Posted on

Lo “Sportello digitale in Officina” è uno spazio fisico a cui le persone in difficoltà, con quesiti d’ordine tecnologico (spid, backup smartphone, aggiornamento applicazioni, utilizzo WhatsApp, utilizzo social network, ecc.) possano rivolgersi gratuitamente per migliorare le proprie conoscenze Primiero (Trento) – Complici l’emergenza sanitaria, la diffusione degli smartphone, la necessità di attivare lo SPID per […]