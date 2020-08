A Feltre un master per l’emergenza in quota, promosso dall’Università di Padova

Da novembre 2020 a settembre 2021 si svolgerà, nella sede di Borgo Ruga a Feltre, il Master promosso dall’Università di Padova: “Prevenzione ed emergenza in territorio montano e d’alta quota”

NordEst – Il mondo dell’emergenza-urgenza in alta quota è in continua evoluzione e diventa fondamentale aggiornare la formazione di coloro che vi operano.

Il master nasce con l’obiettivo di formare figure professionali che devono operare in diverse aree: tecnica preventiva, infermieristica d’emergenza-urgenza e psicologica. Il corso si pone anche lo scopo di preparare i professionisti dal punto di vista organizzativo, oltre che operativo, in modo da essere in grado di pianificare la gestione delle criticità.

Non basta sapere cosa fare, bisogna sapere come farlo. Si può riassumere così la complessa rete di competenze che il master punta a fornire agli iscritti. I partecipanti saranno in grado di operare con una visione multidisciplinare: oltre agli aspetti tecnici e organizzativi verrà data attenzione anche a quelli psicologici, indispensabili a supportare utenti e operatori, e a quelli giuridici e di medicina legale.