A Feltre, il trentino Yeman Crippa domina la 35^ edizione del “Giro delle Mura”

Alla coppia Pernici-Zenoni la Running Seven Laps, gara ad eliminazione diretta, davanti a Catalin Tecuceanu e Micole Majori

NordEst – Yeman Cripa, non tradisce le attese delle migliaia di spettatori assiepati lungo il percorso cittadino e vince per la terza volta consecutiva (quarta in totale) la rinomata gara del feltrino. Il “Giro delle Mura”, ha concluso il lungo programma di eventi nella tarda serata di sabato e ha visto il portacolori delle Fiamme Oro condurre per buona parte della competizione in compagnia di Yohannes Chiappinelli e Pasquale Selvarolo, salvo poi salutare la compagnia a due giri dalla fine e andare a raccogliere l’ovazione dei suoi numerosissimi tifosi in solitaria dopo i 9 chilometri e mezzo del tracciato tra le mura antiche della città.

“Qui a Feltre mi trovo sempre bene, mi fate sentire un amico, sia dopo un grande

risultato, sia quando la stagione va un po’ peggio. Dopo la maratona olimpica ho

staccato, Feltre potrebbe essere l’inizio della preparazione verso nuovi obiettivi, con la prospettiva della prossima stagione che mi vedrà impegnato, in primavera, in un’altra maratona”, le parole di Yeman Crippa appena dopo il traguardo.

Il lungo fine settimana podistico feltrino era iniziato già venerdì sera con la Feltre “Urban Trail” che ha richiamato sul percorso di 10 km, disegnato con una serie di

saliscendi tra gli scorci più caratteristici della città, oltre 820 runners, suddivisi tra

atleti partecipanti alla competitiva e appassionati che hanno deciso di godersi il clima serale al passo della pedonata ludico-motoria.

Sabato poi, il via al lungo programma di gare che ha nesso in rapida successione la Runnuing Seven Laps Giovani, il Giro delle Mura Amatori (con vittorie per Matteo Lometti in campo maschile e Manuela Bulf in ambito femminile) e il Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco: il pavé feltrino ha sancito, una volta di più, lo strapotere dei pompieri polacchi, che hanno piazzato i propri atleti sui primi due gradini del podio, davanti al rappresentante di casa Marco Spada.

In serata, menù sportivo aperto dai giovanissimi ragazzi, classe 2010-2011-2012,

protagonisti del Miglio dei Comuni e proseguito con la Running Seven Laps élite,

spettacolare gara ad eliminazione diretta a coppie miste, in cui si sono imposti Marta Zenoni e Francesco Pernici davanti all’attesissimo Catalin Tecuceanu con Micole Majori; terzo gradino del podio per Yassin Bouhi in coppia con Aude Clavier. Quindi, come detto, l’epilogo con la cavalcata di Yeman Crippa verso il suo quarto Giro delle Mura.