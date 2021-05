A Feltre, chiusa la Terapia Intensiva Covid dell’ospedale

La riduzione dei contagi e dei ricoveri ha consentito di disattivare la Terapia Intensiva covid dell’Ospedale di Feltre, che era stata allestita nei locali della vecchia Rianimazione, al piano terra del padiglione Dalla Palma

NordEst – “E’ importante continuare a proteggersi – ricorda Ulss1 Dolomiti – mantenendo i comportamenti preventivi (distanziamento, uso della mascherina e igiene delle mani) per limitare la circolazione del virus. L’impegno continua nel proseguire rapidamente nella campagna vaccinale per mettere al più presto in sicurezza il territorio”. Le persone covid positive ricoverate negli ospedali dell’Ulss Dolomiti in queste ore sono 31 (-3 rispetto a lunedì) di cui 1 in terapia intensiva.

Finora in provincia di Belluno sono state somministrate oltre 85 mila dosi di vaccino anti covid. Al momento, sono stati vaccinati il 95% degli over 80 di cui il 76% anche con seconda dose, il 73% dei 70-79enni di cui il 13% anche con seconda dose, il 29% dei 60-69enni di cui il 10% anche con seconda dose.

Questa settimana proseguiranno le vaccinazioni per le categorie previste dal piano (over 60, estremamente vulnerabili e disabili gravi) sia nei drive-in dell’Ulss Dolomiti, sia nelle sedute organizzate dai medici di medicina generale, sia a domicilio. Sul portale www.aulss1.veneto.it sono prenotabili posti per la vaccinazione per tutte le categorie previste.