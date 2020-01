Posted on

Si terrà il prossimo 23 marzo alle 14 a Primiero, l’incontro tecnico sugli impianti tra Comunità, operatori e Provincia, alla presenza dell’assessore Michele Dallapiccola. Intanto la petizione per Rolle supera le 1.000 firme. Ma in rete c’è anche chi lancia una petizione per passo Rolle in Val di Fiemme San Martino di Castrozza (Trento) – Il futuro […]