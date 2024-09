A Canazei e Campitello di Fassa, il turismo guarda al futuro con la banda ultralarga

Più di cinquanta strutture ricettive e di servizi turistici sono ora collegati

Canazei (Trneto) – A Canazei e Campitello di Fassa l’accoglienza turistica è 4.0, con il collegamento alla banda ultralarga di oltre 50 strutture tra hotel, impianti di risalita e altri servizi per visitatori e residenti. In questi mesi, si è infatti concluso un imponente intervento di infrastrutturazione del territorio messo in campo da Mynet, azienda leader in tutto il nord Italia nella connettività con fibra ottica, iniziato nel 2016 a Canazei e proseguito poi nel comune di Campitello di Fassa. Otto anni di lavori concentrati in quattro mesi di calendario (aprile-maggio e ottobre-novembre) per non impattare sulla stagione turistica e sfruttare condizioni meteo favorevoli agli scavi nel sottosuolo.

Un lavoro reso possibile grazie alla partnership stretta tra Mynet, Comune di Canazei, Comune di Campitello di Fassa, con il supporto di Confcommercio Trentino e Gestor, realtà che aggregano gli interessi degli imprenditori del turismo e ne supportano lo sviluppo a livello provinciale. “Inauguriamo ufficialmente un progetto in cui abbiamo creduto moltissimo, investendo tempo, competenze e oltre 300mila euro, che ha visto l’attivazione di oltre una cinquantina di collegamenti in fibra a favore delle imprese locali, prima servite da cavi in rame con una velocità di navigazione di 4 o 5 Megabit per secondo al massimo. Le stesse aziende, siano esse hotel, impianti di risalita o servizi alla persona, grazie alla posa di oltre 15 chilometri di cavi di fibra, oggi possono contare su una connettività fino a 1 Gigabit per secondo, con un salto tecnologico significativo” ha affermato Luca Legittimo, Amministratore Delegato di Mynet.

“Tutto è iniziato raccogliendo l’esigenza della società Sviluppo Incremento Turistico Canazei (SITC) che necessitava di infrastrutture digitali all’avanguardia per supportare la trasformazione digitale dell’azienda. In collaborazione con il Comune di Canazei, che ringrazio per la collaborazione e la disponibilità dimostrate, nel 2016 è stato attivato un accordo che prevedeva la possibilità di utilizzare i tubi per l’illuminazione pubblica già esistenti per inserire i cavi in fibra ottica, minimizzando così gli interventi manomissivi del suolo, proprio per salvaguardare il più possibile il contesto turistico – ha spiegato Simone Sponza, Area Manager Trentino di Mynet – Di contro, abbiamo rilegato gratuitamente alcuni edifici pubblici, come il Cinema teatro Marmolada, il Comando dei Carabinieri, l’ex Caserma dei Vigili del Fuoco e il distaccamento dell’Università di Verona ad Alba”.

Una delle prime strutture ad essere collegate alla banda ultralarga ancora nel gennaio del 2017, è stata appunto SITC, società che gestisce una parte importante degli impianti di risalita e delle piste da sci dell’alta Val di Fassa. L’intervento si è poi esteso al vicino comune di Campitello di Fassa, con inizio lavori a settembre 2023 poi sospesi ad ottobre a causa del gelo prematuro, e ripresi a maggio scorso, con 14 strutture ricettive collegate alla banda ultraveloce. Sono previsti a breve, in entrambi i comuni, ulteriori sessioni di interventi a completamento delle ultime utenze.

“Si è trattato di un progetto di grandissima soddisfazione professionale, visto anche il contesto turistico e paesaggistico di particolare pregio – ha commentato il responsabile infrastrutture di Mynet Omar Vacchelli – abbiamo lavorato adottando accorgimenti sfidanti per essere meno lesivi sull’ambiente e meno impattanti sulla cittadinanza, sui turisti e sulle attività economiche, intervenendo in accordo con la stagione turistica e le stagioni meteorologiche. Per accelerare al massimo i lavori nella stretta finestra temporale a disposizione, abbiamo dirottato su Canazei e Campitello diverse squadre di tecnici specializzati al lavoro contemporaneamente. Da persona che ama la montagna, poi, è stato un incarico molto gratificante.”

Dal punto di vista tecnico, Mynet ha realizzato una dorsale in fibra ottica di collegamento tra Canazei e Campitello e una rete fortemente capillarizzata, che percorre anche le vie ciclopedonali ed è potenzialmente fruibile per implementare servizi di videosorveglianza e wi-fi nei due comuni. Un intervento che conferisce una profonda innovazione al territorio a beneficio di cittadini, turisti ed attività economiche.

“Siamo soddisfatti – ha spiegato Luca Moschini per Confcommercio Trentino, presente alla conferenza stampa con Stefano Balista e Greta Prezzi dell’Ufficio marketing – di questo progetto poiché rappresenta da più punti di vista un esempio al quale guardare: innanzitutto, un consistente numero di imprese ricettive e del terziario viene collegato con una linea ad alta velocità che consentirà un ulteriore sviluppo dei servizi offerti e della qualità riservata ai clienti.

C’è inoltre un tema legato all’intraprendenza privata, alle imprese che sanno fare davvero rete e lavorare per un vantaggio territoriale diffuso: è un metodo che, ove possibile, va riconosciuto e apprezzato perché consente di fare innovazione territoriale anche quando l’Amministrazione pubblica, per svariate ragioni, non può intervenire. Infine vorrei sottolineare, oltre alla competenza e professionalità di Mynet, anche la regia della nostra associazione, Confcommercio Trentino, che è sensibile alle esigenze delle imprese e che, per natura, svolge il ruolo di ‘facilitatore’ e catalizzatore delle energie positive del territorio a favore delle imprese ma anche dell’intero tessuto sociale”.

“Il compito di un’Amministrazione – è il commento del sindaco di Canazei Giovanni Bernard – è anche quello di dotare il proprio territorio e le imprese insediate di infrastrutture innovative, comprese quelle digitali, che permettano di restare competitivi sul mercato. Un ringraziamento a Mynet per la collaborazione”.

“Stiamo portando avanti numerosi progetti in collaborazione con Mynet – ha detto Ivo Bernard, Sindaco di Campitello di Fassa – a beneficio del territorio e delle sue attività. Oggi la connettività veloce, affidabile e stabile è un fattore fondamentale per il benessere e lo sviluppo del nostro paese”.